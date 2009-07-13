На з'їзді «Батьківщини» говоритимуть про серйозні кадрові прорахунки

Завтрашній з’їзд партії «Батьківщина» присвячуватиметься виключно аналізу 10-річної діяльності цієї політичної сили, а не висуненню кандидата у президенти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник голови Верховної Ради, член БЮТ Микола ТОМЕНКО, коментуючи інформацію у деяких ЗМІ, що БЮТ завтра висуне кандидата в президенти.

«БЮТ - це законослухняна політична сила і вона не збирається порушувати закон про вибори Президента. Тому до президентської виборчої кампанії з’їзд не має жодного відношення, оскільки вона ще не розпочалася», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що під час з’їзду будуть проаналізовані всі здобутки і всі прорахунки як «Батьківщини», зокрема, так і БЮТ в цілому, а також буде намічена стратегія розвитку партії «Батьківщина» на наступний період.

«Я думаю, що ви почуєте там доволі критичні оцінки. Я планую у своєму виступі говорити про серйозні кадрові прорахунки, які мали місце і на місцевому рівні, і на урядовому рівні», - додав він.