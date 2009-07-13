Янукович розібрався, хто може називатися народним обранцем, а хто - ні

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його політична сила і далі наполягатиме на підвищенні зарплат і пенсій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

«Партія регіонів продовжує наполягати на піднятті зарплат і пенсій, а також буде підтримувати усі питання, пов’язані з проведенням Євро-2012 та з підтримкою громадян, банківські вклади яких знецінюються», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, кожен народний депутат, який не голосує за підняття пенсій і заробітних плат для найбідніших громадян, не може вважатися народним обранцем, тому що він діє всупереч інтересів народу.

Партія регіонів наполягає на тому, щоб ініціатива, яка полегшить життя знедоленим, була підтримана у парламенті. Разом з тим, йдеться у повідомленні, “ми розуміємо - життя вимагає розв’язання й інших проблем. До таких, безумовно, належать усі питання, пов’язані з проведенням Євро-2012. Також треба ухвалити закон про вибори, треба подбати про вкладників банків, грошові вклади яких знецінюються”.

“Партія регіонів буде голосувати за законопроекти, спрямовані на вирішення цих питань, якщо відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради України”, - зазначив з цього приводу В.ЯНУКОВИЧ.