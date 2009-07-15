Довкола майбутнього пам’ятника Мазепі "земельний конфлікт"

Народний депутат від групи “За Україну!» Микола Кульчинський повідомив сайтові ZaUA.org , що депутати Полтавської міської ради на чолі з міським головою Андрієм Матковським чинять опір будівництву пам’ятника Мазепі у місті.

За словами депутата, депутати міськради вступили в сутичку з робітниками, які повинні були приступити до виконання будівельних робіт.

«Депутати і секретар міськради виривали у робітників інструменти, били і ображали їх. А міліція в цей час стояла в стороні і ніяк не реагувала на протиправні дії, - розповів Кульчинський. - Пізніше представники міської влади зігнали до місця будівництва пам’ятника Мазепі комуністичних бабусь і дідусів, які там здіймають галас».

Микола Кульчинський зазначив, що для будівництва пам’ятнику є всі необхідні документи і погодження, тим не менше робітники не можуть навіть поставити будівельний паркан. Також депутат повідомив, що поки що ні міліція, ні СБУ на це не реагують.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня депутати міської ради Полтави зберуться на позачергову сесію, щоб розглянути питання про скасування рішення від 22 серпня 2008 року «Про узгодження місця розташування пам`ятника гетьману України Івану Мазепі».

За словами прес-секретаря міськради, рішенню керівництва міста скликати позачергову сесію передувало те, що підготовка місця під спорудження пам`ятника почалася не там, де узгоджувала сесія міської ради в серпні минулого року, а зі значним відхиленням від проекту.

За розрахунками ініціаторів проекту, встановлення пам`ятника гетьману України Івану Мазепі в Полтаві обійдеться в 1 млн. 824 тис. грн., з яких на сьогодні зібрано 1 млн. 039 тис. 373,20 грн.