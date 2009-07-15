Депутати жаліються, що їм не платять зарплатню

У Верховній Раді депутати розіграли в лотерею 16 квартир на вулиці Срібнокільській і одну на вул. Сортувальній, які планується перевести в статус службових.

Про це в середу пише газета Високий замок.

Так у регламентному комітеті майже 60 народних обранців розігрували у лотерею квадратні метри.

За словами заступника голови Регламентного комітету Верховної Ради Валерія Камчатного, "розподіл квартир відбувся на засіданні комітету минулого четверга".

"На 17 помешкань було близько 60 претендентів. Чотири квартири розподілили між так званими "першочерговиками". Решту 13 – жеребкування, як це завжди робилося", - розповів Камчатний.

За його словами, "першочерговики" - це, наприклад, люди зі статутом учасника бойових дій. Або, наприклад депутат від КПУ Спірідон Кілінкаров, який має трьох дітей.

"Усі погодилися, що йому треба дати квартиру з урахуванням його сімейного стану – як патріоту України, який підсилює наш генофонд", - сказав Камчатний.

Він розповів, що номери квартир написали на аркушах паперу і розклали по конвертах. Були конверти і з порожніми "папірцями". Конверти депутати тягнули по черзі – в алфавітному порядку.

За словами Камчатного, розподілені у липні 17 квартир збираються перевести у статус службових.

"Рано чи пізно постанову (про переведення виданих депутатам квартир у статус службових) приймуть. Наразі ордерів на квартири ще ніхто не отримав – розподіл відбувся лише на папері. В ордері буде написано, що житло надається як службове, і буде вказівка на те, що воно підлягає поверненню після закінчення депутатської каденції", - сказав Камчатний.

"До жеребкування були допущені лише ті депутати, які переписали заяви, вказавши, що просять надати їм саме службове житло", - додав він.

Водночас газета Сегодня з посиланням на бютівця Василя Кравчука повідомляє, що депутатам почали затримувати зарплату.

"То на тиждень, то на два. В бюджеті Ради 125 млн дефіциту. У вересні-жовтні з виплатою зарплат почнуться проблеми", - розповів Кравчук.

Депутати зобов`язали спікера попросити у Кабміна 97 млн. грн. Але уряд їх давати не має наміру. "У бюджеті ці гроші не передбачені, а за рахунок резервного фонду не можна", — сказав міністр Кабміну Петро Крупко. Зарплатню депутатам так і не скоротили.

Українська правда