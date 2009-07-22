Литвин каже, що закон про фінансування Євро-2012 може спричинити інфляцію

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН очікує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветує ухвалений парламентом закон щодо фінансування Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер повідомив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську. (УНІАН: Верховна Рада України 1 липня прийняла Закон «Про внесення змін до законів "Про Державний бюджет України на 2009 рік" і "Про Національний банк України". Документом збільшуються на 9,8 млрд. грн. - до 13,8 млрд. грн. зобов`язання Національного банку України в 2009 році з перерахування до держбюджету суми перевищення доходів Нацбанку над його витратами. Вказані кошти пропонується направити на забезпечення належного виконання заходів щодо підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.)

За словами В.ЛИТВИНА, джерела збільшення відрахувань НБУ на фінансування підготовки об’єктів до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року "є досить суперечливими, бо обрізається Фонд гарантування вкладів трудящих, в який повинні йти відрахування з Нацбанку".

"При нерозумному підході це може привести до сплеску інфляції. Але рішення прийнято. Я чекаю на нього вето Президента", - заявив В.ЛИТВИН.

При цьому голова ВР наголосив, що ситуація з фінансуванням підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року не покращиться, то «Євро-2012 залишиться для нас блакитною мрією». За словами В.ЛИТВИНА, підготовка до Євро-2012 в містах проводиться не завдяки, а всупереч державі.

Голова Верховної Ради України визнав, що у Дніпропетровську відмінний стадіон, і "Євро-2012" надало б нового поштовху розвитку міста, але, "на жаль, сьогодні ситуація така, що потрібно намагатися, щоб у списку міст, які будуть приймати Чемпіонат, залишились ті міста, які є там на даний момент", - заявив В.ЛИТВИН.