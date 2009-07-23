Погром на будівництві по вул.Гончара містить три склади злочину - юрист

Під час погрому, організованого 14 липня на будівництві по вул.О.Гончара, 17-23 було порушено зразу три статті Кримінального кодексу України. Про це під час прес-конференції в УНІАН заявив юрист-адвокат Олег Верховський.

«Погром на будівництві містить зразу три склади злочину. По-перше, це групове порушення громадського порядку, коли використовувався сльозогінний газ (293 ст. Кримінального кодексу України). По-друге, це протидія законній господарській діяльності ( 206 ст. ККУ). І по-третє, умисне знищення і пошкодження майна (194 ст. ККУ)», - зазначив адвокат.

«Завдання міліції, як правоохоронного органу – дотримання громадського порядку. Але жоден з присутніх правоохоронців не робив навіть спроби зупинити нападників. Мовою Кримінального кодексу це називається посібництво, а ті дії, які вчинив народний обранець Куліков – організація порушень громадського порядку. Яка повинна бути неповага до закону, його повне ігнорування, якщо депутат, красуючись перед камерами, власним прикладом показує, як ламати бетонну огорожу?», зазначив О.Верховський.

Ще однією спробою довести незаконність будівельних робіт на ділянці по вулиці О.Гончара, 17-23, О.Верховський вважає розповсюдження інформації про те, що будівництво об’єкту порушує рекомендації ЮНЕСКО з охорони культурної спадщин: "Нова ідея рейдерів полягала у тому що, будівництво повинно проводитися не інакше, як з дозволу ЮНЕСКО. Але ж в конвенції про охорону культурної спадщини немає жодного пункту, який би зобов’язав забудовника звертатися до ЮНЕСКО з питанням погодження будівництва".