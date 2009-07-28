Хулігани пошкодили гіпсокартонові голови Леніна і Крупської

У селі Жовтневе Решетилівського району Полтавської області невідомі вже вдруге цього року пошкодили пам`ятник Володимиру Леніну і Надії Крупській.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомила представник Центру громадських зв`язків ГУ МВС України в Полтавській області Яна ХОЛОДНА.

За її словами, повідомлення про пошкодження пам`ятника надійшло від жителя села, пенсіонера по телефону «102».

Міліціонери, які прибули на місце події, були шоковані побаченим.

«У центрі села, на постаменті заввишки 2,3 м голови статуї Леніна і Крупської були безжально пошкоджені. Зробити таке для хуліганів не становило особливих зусиль, адже статуї виготовлено з гіпсокартону», - повідомила Я.ХОЛОДНА.

За її словами, пошкоджений пам`ятник не є пам`яткою історії чи культури і перебуває на балансі Решетилівської селищної ради.

«Цей же пам`ятник навесні був пошкоджений невідомими. За кошти жителів району його було реконструйовано. Тепер його знову пошкодили», - заявила Я.ХОЛОДНА.

Зараз міліція проводить перевірку за даним фактом і виявляє вандалів.