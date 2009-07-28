ГПУ підтверджує, що знайшли фрагмент черепа, який може належати Гонгадзе

Генеральна прокуратура України підтверджує, що в Білоцерківському районі Київської області знайдено фрагмент черепа, який може належати вбитому журналісту Георгію Гонгадзе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, сьогодні вранці у Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою було знайдено «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе».

Разом із цим у відомстві зазначили, що залишки черепа пошкоджено, оскільки свого часу на місці, де їх було знайдено, «працював екскаватор».

Також в Генпрокуратурі з посиланням на попередні висновки експертів повідомили, що «на сьогодні знайдено фрагмент, по якому можна ідентифікувати череп».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, джерело в правоохоронних органах повідомило, що слідчо-оперативна група знайшла в Білоцерківському районі Київської області фрагмент черепа, який може належати вбитому журналісту Георгію Гонгадзе.

За словами джерела, фрагменти черепа знайдено на місці, яке вказав під час допиту колишній начальник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ.

Як зазначив співрозмовник агентства, на місці, де було знайдено залишки черепа людини, прокладено дорогу.

Наразі на місці «знахідки» працюють експерти, які повинні дати відповідь, чи дійсно залишки черепа належали Г.Гонгадзе.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження й кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА й Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

Увечері 21 липня ц.р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

Разом із тим, 23 липня адвокат О.ПУКАЧА Сергій ОСИКА, посилаючись на слова свого підзахисного заявив, що О.ПУКАЧ не називав слідству замовників убивства Г.Гонгадзе, а також не вказував місце, де знаходиться його голова.