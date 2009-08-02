Патріарх Кирил назвав причини, які розділяють суспільство

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило назвав небезпечними будь-які суспільні об`єднання людей, які грунтуються на ненависті, «на пошуку ворогів», «коли в основу об`єднання кладуться помилкові ідеї, які розділяють народ».

Як передає кореспондент УНІАН , таку думку він висловив сьогодні, звертаючись до присутніх на Божественній літургії в Херсонесі (Севастополь).

Зокрема, глава Російської православної церкви закликав не будувати життя на основі ідей, які приводять «до розділення, а нерідко й до крові».

Також він вважає, що «прагнення об`єднати суспільство проти вигаданого спільного ворога не що інше, як ідолопоклонство». При цьому Патріарх наголосив, що «для поклоніння цим ідолам сьогодні мобілізуються людські сили не тільки окремих осіб, а суспільства і держав».

Разом з тим Патріарх нагадав, що тільки Церква проголошує загальні для всіх цінності й ідеали, закликаючи людей зберігати святість у житті, і саме навколо цього має об`єднуватися народ.