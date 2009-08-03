Мало залишилося романтиків, які вірять в ПРіБЮТ?

Фракція БЮТ не веде жодних переговорів щодо формування коаліції з Партією регіонів як до, так і після виборів Президента України.

Про це кореспондентові УНІАН заявив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО, коментуючи інформацію в ЗМІ про нібито подібні переговори.

Депутат відзначив, що ніхто не має сумнівів щодо нереальності створення коаліції між БЮТ і Партією регіонів до виборів Президента. «Мало залишилося і романтиків, які вірять в таке об`єднання після президентських виборів», - сказав він.

За словами В.ПИСАРЕНКА, після президентських виборів новому главі держави доведеться шукати порозуміння з більшістю політичних сил у парламенті, оскільки для істотних реформ необхідна буде підтримка конституційної більшості. Водночас, відзначив депутат, така підтримка означає не створення нової коаліції, а лише синхронне голосування з ряду важливих питань.

В.ПИСАРЕНКО також наголосив, що у Верховній Раді зусилля можуть об`єднатися і навколо проведення конституційної реформи. «Проте, чи буде це нова коаліція або просто підтримка більшістю депутатів нового Президента - говорити поки зарано», - сказав він.

Також В.ПИСАРЕНКО спростував інформацію, що між першим і другим туром виборів відбудеться домовленість між Юлією ТИМОШЕНКО і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ за принципом "переможець – Президент, той, хто програв, – прем`єр". «Навряд чи такі домовленості взагалі можливі», - сказав він. За словами депутата, поки немає жодного аргументу для того, щоб у разі перемоги Ю.ТИМОШЕНКО на президентських виборах В.ЯНУКОВИЧ зміг посісти крісло глави уряду.

Сьогодні, 3 серпня, у ЗМІ з`явилася інформація, що незважаючи на провал переговорів щодо коаліції Партії регіонів і БЮТ, контакти між двома силами не перериваються.

"В першу чергу, йде розмова про ротацію складу Конституційного Суду, який на виборах може працювати на ЮЩЕНКА, що не вигідно ані ТИМОШЕНКО, ані ЯНУКОВИЧУ", - повідомило джерело в БЮТ газеті «Сегодня». Проте, за словами джерела, «у міжфракційної групи на чолі з ПОРТНОВИМ і першим віце-спікером, "регіоналом" Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ (і Віктором МЕДВЕДЧУКОМ, що стоїть за ними) є і більш масштабне завдання: забезпечити вихід у другий тур лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО. Тоді, за задумом, між першим і другим туром відбудеться домовленість за принципом "переможець – Президент, той, хто програв, – прем`єр" (природно, із створенням ПРіБЮТ). Проект ПОРТНОВА-ЛАВРИНОВИЧА нібито користується підтримкою значної частини бізнесменів в обох фракціях, бо дає можливість уникнути продовження боротьби за владу в 2010 році. Щоправда, джерело говорить про те, що ЯНУКОВИЧ не дав поки добро на цю схему. В його оточенні сильні позиції людей (зокрема, Сергія ЛЬОВОЧКІНА і Юрія БОЙКА), які пропонують йому після перемоги не домовлятися з БЮТ, а перетягнути на себе більшість Ради або просто її розпустити».