Майбутній сват Януковича вийшов з БЮТ і вступив в ПР

Станіслав Корочанський, батько майбутньої невістки Віктора Януковича, вийшов з БЮТ. Він був секретарем Артемівської міської організації блоку. Про це пише газета "Сегодня" . «Він написав заяву два місяці тому, і ми полюбовно розлучилися. Про причини відходу від нас він не розповсюджувався, але, напевно, на це рішення вплинула сім`я», — розповів голова Артемівської організації БЮТ Віктор Загурський, не пояснивши, проте, яким чином доля закинула простого інженера з Донбасу Станіслава Корочанського в БЮТ.

У міськраді Соледара, де Станіслав Корочанський представляв опозиційну фракцію (26 з 30 депутатів — ПР, всього 2 — БЮТ і по 1 від НУНС і комуністів), розповіли, що він вже вступив у Партію Регіонів. Правда, після розриву відносин з БЮТ йому довелося піти з міськради (місце Корочанського зайняв його колишній однопартієць).

Працює Станіслав Корочанський на копальні заступником директора з охорони праці. До цього — звичайним механіком, а підвищення одержав після виходу на пенсію попереднього заступника. Правда, як тільки преса почала виявляти підвищену цікавість до майбутнього тестя Януковича-молодшого, на роботі Станіслава Івановича ввели табу на всі розмови про його персону. Тепер інформацію про Корочанського можна одержати лише після офіційного письмового запиту до генерального директора.