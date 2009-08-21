У ПР кажуть, що не допустять розгляду «відповіді Медведєву» у ВР

Верховна Рада не розглядатиме на позачерговому засіданні заяв у відповідь на нещодавнє звернення президента Росії Медведєва до президента України Ющенка, повідомив "Німецькій хвилі" депутат-"регіонал" Вадим Колесніченко.

Верховна Рада збереться на позачергове засідання, аби подолати вето глави держави на закони про вибори президента України та зміни до держбюджету, які стосуються фінансування Євро-2012. Попри те, що довкола останнього закону між Партією регіонів та Блоком Юлії Тимошенко існують розбіжності, обидва документи будуть ухвалені повторно, оскільки "регіонали" хочуть бути послідовними, каже Вадим Колесніченко. "Якщо ми перший раз голосували за закон, то, природно, проголосуємо і вдруге. Вето президента буде подолано".

Натомість представники деяких парламентських фракцій хочуть сьогодні ухвалити проекти заяв від імені парламенту, де б було висловлене ставлення депутатів до звинувачень на адресу української влади з боку російського лідера Дмитира Медведєва. Втім, "регіонал" Колесніченко запевняє, що опозиція не дасть парламентарям відійти від регламенту роботи Верховної Ради.

Він зауважив, що ініціатором проведення позачергової парламентської сесії була саме його політична сила, яка наполягатиме лише на вирішенні нагальних проблем і голосуватиме по пунктах лише за те, що записано у порядку денному. Натомість депутати від Української народної партії переконані, що нині український парламент має сконсолідуватися на міжнародному питанні. "Коли виникає зовнішня загроза, парламентарі всіх фракцій повинні забути про внутрішні суперечки і згуртуватися заради того, щоб захистити національний інтерес",- сказав лідер УНП Юрій Костенко.