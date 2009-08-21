У Хартії про особливе партнерство України і НАТО враховані останні зміни

21 серпня 2009 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі була підписана Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство між Україною і Організацією Північноатлантичного Договору від 9 липня 1997 р.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства закордонних справ України, від української сторони підпис під документом поставив голова Місії України при НАТО Ігор САГАЧ, від Альянсу - Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАССМУСЕН.

Підписання Декларації стало черговим практичним кроком з реалізації рішень, прийнятих під час зустрічі Північноатлантичної ради НАТО та підтриманих на засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ в грудні минулого року.

У документі відображені зміни у відносинах між Україною і НАТО, що відбулися з часу підписання Хартії про особливе партнерство в 1997 році, зокрема, в контексті рішень, прийнятих в 2008 році про майбутнє членство нашої держави в Альянсі та практичні механізми наближення до цієї мети.

Декларація формалізувала провідну роль Комісії Україна-НАТО в процесі поглиблення в Україні реформ, які реалізовуватимуться в рамках виконання Річних національних програм.

Перша Річна національна програма на 2009 рік з підготовки України до отримання членства в Організації Північноатлантичного договору затверджена Президентом України 7 серпня цього року.