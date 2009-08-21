Ющенко закликав закордонних українці об’єднувати зусилля

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав закордонне українство об’єднувати зусилля задля розвитку України.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики, про це він сказав під час виступу перед початком концерту творчих колективів закордонного українства «Збираймося воєдино!», який відбувається у національному палаці “Україна” в рамках Фестивалю мистецтв України.

В.ЮЩЕНКО привітав на головній сцені держави українських митців із США і Канади, Росії та Молдови, Литви й Естонії, Польщі і Словаччини, Німеччини й Іспанії та у їхній особі – усіх українців світу. «Ми – велика сила. Наш дух шириться на Північ і Південь, на Захід і на Схід, на всі країни й континенти, де є українська присутність. Ми – єдині у часі, у просторі і своєму національному єстві: від першої української діаспори, чия поява припала на другу половину XVII століття, від переселень на Кубань, на Балкани – до нашої сучасної постави у світі», – сказав Президент.

«Україна там, де живуть і працюють українці, де майорить український прапор, де живе українське слово. Україна там, де є хоч одне українське серце, хоч одна українська душа. Ми вже довели, що в єднанні навколо України ми – сила», – додав В.ЮЩЕНКО.

Він назвав одним із найважливіших спільних досягнень всесвітнє вшанування пам`яті жертв трагедії Голодомору 1932-1933 років і подякував усім представникам української діаспори, хто долучився до цього, хто захищав і відстоював українську позицію перед парламентами і урядами, хто сприяв відкриттю пам`ятників, хто доклався до організації і проведення світової ходи Незгасимої свічки на вшанування пам`яті жертв Голодомору.

Президент назвав внесок українців у розвиток світової історії, культури і науки незмірним та незаперечним. «Згадаймо фізика Івана Пулюя, який першим відкрив невидимі ікс-промені, винахідника телебачення Бориса Грабовського, батька вертольотобудування Ігоря Сікорського, механіка-теоретика Степана Тимошенка, конструкторів Сергія Корольова та Валентина Глушка, Юрія Кондратюка, який проклав для людства дорогу на Місяць, видатних учених світового масштабу Вернадського і Мечникова.

Згадаймо Миколу Гоголя, Корнія Чуковського, Велемира Хлебнікова і Давида Бурлюка, згадаймо Казимира Малевича, Ендрю Ворхола, Іллю Рєпіна, Олександру Екстер і генія балету Сержа Лифаря. Ми дійсно талановитий, працелюбний народ, наш потенціал невичерпний. Ми – світова потуга. Саме так ми повинні себе почувати, так повинні діяти, так нас повинні сприймати у всьому світі», – сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також звернувся до присутніх із закликом спільними зусиллями, узгодивши думки і дії, у взаєморозумінні та взаємодопомозі забезпечити розквіт України, процвітання кожної української діаспори й усього світового українства.

«Щиро дякую вам за любов до рідної землі, за те, що вдалині від Батьківщини плекаєте українську мову, культуру, духовність і даруєте нам стільки натхнення», – сказав В.ЮЩЕНКО.

За вагомий внесок у збереження і розвиток національно-культурної спадщини українського народу у світі, високу професійну майстерність та активну участь представників української діаспори у проведенні Фестивалю мистецтв України Президент вручив державні нагороди українцям, які ведуть громадську та мистецьку діяльність на теренах інших держав.