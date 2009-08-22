Черновецький відкрив виставку квітів у Києві

Сьогодні на території Печерського ландшафтного парку Києва відбулося урочисте відкриття щорічної виставки квітів.

Як передає кореспондент УНІАН, привітати киян під час відкриття приїхав Київській міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та інші представники столичної влади.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що незважаючи на економічну та політичну кризу, влада Києва не змогла відмовитись від такого щорічного заходу як виставка квітів, оскільки вона приносить багато позитивних емоцій.

«Виставка краща, ніж торік. Не дивлячись ні на які труднощі, ми витримуємо головні традиції Києва. Я, як киянин, як мер столиці, я пишаюсь тим, що зробили мої колеги», - сказав він.

Тематика цьогорічної експозиції – «Казки народів світу». Зокрема представлені експозиції за казками: «Дюймовочка», «Царівна-Жаба», «Попелюшка», «Золотий ключик», «Маленький принц», «Русалонька», «Кіт Леопольд»,«Лікар Айболить", «Червоні вітрила» тощо.

Як зазначив директор КП «Киїзеленбуд» Юрій ХАЄВ в інтерв`ю журналістам, вартість, зокрема, композиції «Кіт Леопольд», якщо розглядати це як комерційне замовлення, становить близько 100 тис. грн.

Крім комунального підприємства «Київзеленбуд», у виставці взяли участь садові центри, ландшафтні організації, ботанічні сади та приватні підприємці, які оформили цілі сектори фіалок, кактусів та орхідей.

Ю.ХАЄВ додав, що на створення композицій використали понад 2 млн. квітів. Близько 100 фахівців працювали понад 2 місяці над створенням кожної ділянки виставки.

«Ми запросили вихованців Київської дитячої академії мистецтв до участі у виставці, роботи яких теж будуть продемонстровані в рамках заходу. Також ми підготували дитячі майданчики, батути та навіть поні для наймолодших відвідувачів. Це буде справді цікавий захід для відпочинку всієї родини», – сказав Ю.ХАЄВ.

Під час проведення виставки триватиме конкурс з флористики. 10 флористів змагатимуться в створенні найоригінальніших квіткових годинників. Під час змагань пройдуть безкоштовні майстер-класи з флористики (створення букетів на всі випадки життя).

Після завершення виставки передбачається, що елементи квіткових композицій будуть перевезені в райони і прикрасять там зелені зони.

З сьогоднішнього дня на території ландшафтного парку в рамках виставки квітів організовано й торгівлю садовим матеріалом.

Виставка триватиме до 27 серпня.