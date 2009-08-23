Відбулася церемонія підняття Державного прапора України

Сьогодні у Києві на площі Конституції поблизу Маріїнського палацу Президент Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії взяли участь також прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА та інші високопосадовці.

Після підняття прапора В.ЮЩЕНКО вручив паспорти громадян України представникам молоді - переможцям олімпіад і змагань з усіх регіонів держави, які досягли 16-річного віку.

Щороку 23 серпня, відповідно до Указу Президента, відзначається як День Державного Прапору України.