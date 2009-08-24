Ющенко вніс неочікувані зміни до сценарію параду військ

Через затягування свого виступу сьогодні на Майдані Незалежності у Києві Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс неочікувані зміни до сценарію проведення параду військ на Хрещатику, що ускладнило його телевізійну трансляцію і негативно вплинуло на видовищність.

Про це УНІАН повідомило джерело у Міністерстві оборони України.

За словами співрозмовника агентства, відповідно до розрахованого по хвилинах сценарію проведення цього складного і масштабного заходу, Президент мав завершити своє 15-хвилинне звернення до українського народу о 10.34. Далі мало б здійснюватися проходження піших парадних розрахунків, і після двохвилинної паузи – рівно о 10.48 – у небі над Хрещатиком повинен був розпочатися проліт авіаційної техніки.

«Кожний етап проведення параду розраховувався і відпрацьовувався похвилинно. Усе це синхронно пов’язувалося зі здійсненням телевізійної трансляції у прямому ефірі: роботою операторів, режисера, коментарями ведучого у студії та диктора безпосередньо на Майдані», - пояснив співрозмовник агентства, який був безпосередньо задіяний до проведення параду.

Він наголосив, що затягування свого виступу Президентом на 9 хвилин призвело до того, що авіація, а це 35 літаків і вертольотів, які відповідно до плану вже вилетіли з багатьох аеродромів у різних регіонах держави, з’явилися у небі над Хрещатиком у той момент, коли проходження піших колон ще не завершилося.

«Через це було зіпсовано послідовність і видовищність параду, а коментатор не оголосив у повному обсязі підготовлений текст про те, що Україна по праву пишається здобутками своєї військової і цивільної авіації», - констатував представник Міноборони.