Річний бюджет Києва за 7 місяців виконаний лише на третину. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський, коментуючи журналістам звіт про виконання столичного бюджету.

За інформацією опозиційного політика, недовиконання бюджету за доходами склало 4 мільярди 564 мільйони гривень. У тому числі 1 мільярд 205 мільйонів податкових і 1 мільярд 838 мільйонів неподаткових надходжень.

«Криза київського бюджету, про яку ми неодноразово попереджали, поглиблюється. Якщо столична скарбниця наповнюватиметься такими ж темпами, то до зими накопичаться величезні борги із заробітної плати бюджетникам», - зазначив Дмитро Андрієвський.

За словами депутата, не краща ситуація із видатковою частиною київського бюджету.

«За 7 місяців за видатками бюджет недовиконаний на 3 мільярди 347,8 мільйона гривень. Спеціальний фонд – на 1 мільярд 448 мільйонів. А це означає, що поза увагою залишилося фінансування десятків програм, вкрай необхідних киянам. Зокрема, саме зі спеціального фонду має фінансуватися реконструкція дамб Бортницької станції аерації, на якій нещодавно була серйозна аварія, а також будівництво метрополітену, транспортних розв’язок та інші важливі для міста програми», - наголосив Дмитро Андрієвський.

На переконання політика, відповідальність за столичну бюджетну кризу має нести персонально Леонід Черновецький, чий непрофесіоналізм призвів до таких катастрофічних наслідків.

«Неправильно визначені пріоритети фінансування, відсутність чіткого розуміння напрямків розвитку міста, ігнорування інтересів киян призвели до бюджетного колапсу. І відповідати за це має персонально мер», - зазначив Андрієвський.