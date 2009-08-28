Будинок на Володимирській передали «Надрам України» - на зберігання

28 серпня Державний виконавець у присутності представників Мінприроди, НАК «Надра України» і Шевченківського райуправління Головного управління МВС України склав акт, яким передав приміщення по вулиці Володимирська, 34 на зберігання НАК «Надра України».

Про це сказано в офіційному повідомленні НАК «Надра України», опублікованому на сайті компанії.

У повідомленні наголошується, що під час передачі приміщення також був присутній представник компанії «Зентакс Лімітед» (Кіпр), заявленої як власник цієї будівлі, який не мав при собі жодних документів, які посвідчували б це.

«На даний момент будівля перебуває на відповідальному зберіганні в НАК «Надра України» під охороною Державної служби охорони», - відмічено в повідомленні.

Також компанія нагадує, що під час перебування Едуарда СТАВИЦЬКОГО на посаді голови правління НАК «Надра України» в 2007 році, за підтримки міністра Мінприроди Василя ДЖАРТИ, були відчужені адміністративні будівлі №34 по вулиці Володимирській і №9 по вулиці Золотоворітській у місті Києві загальною площею 3 тис. 142 квадратних метри, передані Кабміном у статутний капітал НАК «Надра України».

Після звільнення Кабінетом Міністрів Е.СТАВИЦЬКОГО з посади голови правління НАК «Надра України», з 20 березня 2008 року, за рішенням суду, на будівлі було накладено арешт і їх було передано на зберігання Міністерству охорони навколишнього природного середовища України.

На виконання рішень засідання Кабінету Міністрів від 26 серпня 2009 року, за ініціативою Мінприроди і НАК «Надра України» відділом Державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції міста Києва було відновлено виконавче провадження у даній судовій справі.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня уряд ухвалив рішення про повернення компанії «Надра України» приміщень у центрі Києва. За словами прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, «Надра України» передали приміщення в центрі Києва загальною площею близько 5 тис. кв.м. «ЯНУКОВИЧ будучи прем`єр-міністром забрав у НАК «Надра України» майно для свого оточення і себе особисто. По-перше, це приміщення, які мають історичну цінність, на вулиці Володимирській, 34 і Золотоворітській, 9, в яких розташовувались НАК «Надра України», державні установи, викинули їх практично на вулицю, змусили їх орендувати за величезні гроші якісь приватні приміщення, а ці приміщення в центрі міста віддали своїм структурам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Нагадаємо, 20 серпня на екстреному засіданні КМУ Ю.ТИМОШЕНКО заявила про спробу незаконного захоплення будівлі НАК «Надра України» її колишнім керівником Е.СТАВИЦЬКИМ.

Того ж дня Кабмін поновив і відразу ж звільнив Е.СТАВИЦЬКОГО з посади голови правління НАК «Надра України». Рішення про поновлення на посаді Е.СТАВИЦЬКОГО ухвалено на підставі відповідного рішення Київського апеляційного суду.

Національна акціонерна компанія «Надра України» створена відповідно до Указу Президента України №802 від 14 червня 2000 року "Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами у сфері геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження й нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

2008 рік НАК "Надра України" завершила з чистим прибутком 0,267 млн. грн., тоді як за 2007 рік чистий збиток становив 24,004 млн. грн.