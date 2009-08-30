Гроші в трубу України – в 10 разів краще, ніж в її обхід?

Інвестиції в розширення ГТС України в 10 разів ефективніші, ніж у маршрути в обхід України.

Про це в інтерв’ю "Дзеркалу тижня" заявив заступник міністра палива і енергетики Сергій Павлуша.

За його словами, Європейському союзу невигідно фінансувати будівництво альтернативних газопроводів "Північний потік" і "Південний потік".

"Строки будівництва магістральних газопроводів в Україні менші, і нема таких екологічних проблем, як у нових проектів в обхід нашої території, відсутні такі технологічні ризики", - пояснив Павлуша.

"Образно кажучи, за 2 млрд. дол. в Україні можна побудувати те, що поза її територією обійдеться в 22 млрд. дол.", - підкреслив він.

Заступник міністра нагадав, що вартість проектів модернізації ГТС, які були презентовані Україною на Міжнародній інвестиційній конференції в Брюсселі, склала 2,5 млрд. дол.

За словами Павлуші, на конференції у Брюсселі Україна чітко продемонструвала Європі, що реалізація запропонованих проектів сприятиме забезпеченню зростаючих потреб європейців у газі в середньостроковій перспективі.

"Тобто ви витрачаєте приблизно 1 млрд. дол. - отримуєте можливість додатково імпортувати 30 млрд. кубометрів газу на рік. Витрачаєте 2 млрд. дол. на розширення ГТС України - отримуєте ще більші транзитні можливості: збільшення транзиту до 60 млрд. кубометрів плюс до існуючих", - пояснив він.

Українська правда