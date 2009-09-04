Бондар знає, де знаходяться матраци деяких кандидатів в Президенти

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктор БОНДАР вважає, що під час виборчої кампанії до України гроші «припливатимуть пароплавами, літаками і через банківську систему, і саме у валюті». За його словами, до 1 млрд. доларів «прийде» лише від основних кандидатів на пост Президента України.

Таку думку В.БОНДАР висловив в інтерв`ю ІА «Новий Мост»,відповідаючи на питання, чи не позначиться негативно на курсі гривні те, що політичні партії вкладатимуть свої капітали в передвиборні кампанії.

«Не позначиться, - переконаний дніпропетровський губернатор. - Навпаки – з-за кордону почнуть діставати заховані раніше гроші. Думаю, більшість політичних гравців, яких ми побачимо, фінансуватимуться не на кошти, які сьогодні заробляють, а на кошти, які колись були відкладені «в матраци». А вони у деяких кандидатів знаходяться не в нашій країні. Тому під час виборчої кампанії гроші до нас припливатимуть пароплавами, літаками і через банківську систему, і саме у валюті».

В.БОНДАР вважає, що «ми побачимо приплив у 500–700 млн., а може – і до 1 млрд. доларів лише від основних кандидатів, які беруть участь у виборчій гонці».

За його словами, «особливо сильною буде приплив з боку опозиції, за «спиною» якої – фінанси, великі промислові групи і яка розумітиме, що це останній день Помпеї, коли «або пан або пропав»: або витрачатися, або відходити у небуття».