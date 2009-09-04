Молодий рух пропонує зустріти річницю руху шістдесятників

Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Молодий народний рух України” пропонуватиме на державному рівні відзначити 45-річчя початку руху українських шістидесятників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Молодого народного руху Іван КРУЛЬКО сьогодні у кінотеатрі “Україна” на вечорі, присвяченому 44-й річниці з дня виходу на екрани легендарного фільму Сергія Параджанова “Тіні забутих предків”.

“Сьогодні виповнюється 44 роки, коли під час прем’єри фільму Сергія ПАРАДЖАНОВА “Тіні забутих предків” відбувся протест, з якого, по суті, розпочався рух шістдесятників. Наступного року буде 45 років цієї події, і ми будемо все робити, аби підготуватися ще краще, можливо варто, і ми будемо це ініціювати, щоб це відбувалося на державному рівні. Тому що той етап став знаковим, з якого відраховується епоха шістдесятників, епоха руху, який відновив Україну, який довів, що Україна буде боротися і виборе свою державну незалежність”, - сказав І.КРУЛЬКО.

У свою чергу, голова Київської міської організації “Молодий народний рух” Сергій МИТРОФАНСЬКИЙ нагадав, що під час прем’єри фільму Iван ДЗЮБА зачитав прізвища заарештованих представників української інтелігенції, а Василь Стус та В’ячеслав Чорновіл закликали встати всіх, хто виступає проти відновлення репресій.

“Це була точка відліку початку боротьби за незалежність України, яка завершилася у 1991 році. Тому ми сьогодні зібрали представників руху шістдесятників, які все це пережили. Ми хочемо, щоб вони поділилися з нашої молоддю своїми спогадами про ті часи”, - додав С.МИТРОФАНСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Прем’єра фільму Сергія Параджанова “Тіні забутих предків” відбулась 4 вересня 1965 року у київському кінотеатрі “Україна”. Прем’єра фактично перетворилася на відкритий протест української інтелігенції проти політичних репресій.

За усі ці роки стрічка здобула біля 150 нагород, серед яких Гран-прі Каннського кінофестивалю (1966 р.), премія Британської кіноакадемії (1966 р.), спеціальна премія за операторську роботу кінофестивалю у Мардель-Плато (Аргентина, 1965 р.).

В.Стус за протест проти арештів у середовищі українських шістдесятників у серпні 1965 року був відрахований з аспірантури, а в 1972 р. заарештований і засуджений на кілька років до мордовських таборів і колимської висилки. До Києва повернувся тільки в 1979 році, але через вісім місяців його засудили повторно, цього разу вже на 15 років, відбуваючи які в одному з уральських спецтаборів, він помер. В.Стус - єдиний з українських політв`язнів того часу зміг передати з табору свої записи – “З табірного зошита”. Його було висунуто на отримання Нобелівської премії 1985 року.

Українське шістдесятництво – це рух інтелігенції, спрямований, головним чином, на боротьбу з русифікацією та відродження національної культури. Центром був Київ, хоча цей рух поширювався на всю Україну. Шістдесятники не порушували питання про відділення України від СРСР, вони сподівалися на лібералізацію режиму і на вирішення національної проблеми в складі Союзу.