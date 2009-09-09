Ющенко заявою про розпад коаліції подав сигнал Литвину

Голова правління Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО вважає, що заяви Президента України Віктора ЮЩЕНКА про можливий вихід деяких фракцій з правлячої коаліції стосувались насамперед Блоку Литвина.

Таку думку він висловив у програмі “По суті” на телеканалі “Перший громадський”.

“Президент, заявивши про розпад коаліції, дав певний сигнал”, - переконаний експерт.

“Юлія ТИМОШЕНКО використовує коаліцію для власного піару на виборах. А Володимир ЛИТВИН є прямим конкурентом Ю.ТИМОШЕНКО на цих самих президентських виборах. Плюс за його спиною Ю.ТИМОЩЕНКО домовляється з В.ЯНУКОВИЧЕМ то про закон про вибори, то про Конституцію і так далі. Тому логіки В.ЛИТВИНА перебувати в цій коаліції фактично на підтанцовках у Юлії ТИМОШЕНКО немає”, - аргументував свою позицію О.ЧЕРНЕНКО.

На думку керівника КВУ, дострокові парламентські вибори після президентських є неминучими. “Очевидно, що після президентських виборів дострокові парламентські неминучі, хто б не став Президентом. І там уже будуть шукати: чи реанімують указ В.ЮЩЕНКА, чи знайдуть 150 депутатів, що складуть свої мандати. Очевидно, новому Президенту дуже важко буде переформатовувати парламент “під себе”, аби отримати там більшість у законний спосіб», - зазначив О.ЧЕРНЕНКО.