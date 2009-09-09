Гриценко за два дні назбирав 55 тисяч

За два робочих дні на спеціальний рахунок для реєстрації Анатолія ГРИЦЕНКА кандидатом на пост Президента України надійшло вже понад 55 тисяч гривень.

Як зазначає лідер «Громадянської позиції», голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки і оборони А.ГРИЦЕНКО у публікації на персональному сайті, люди переказують різні суми – від 20 до 10000 гривень. Політик переконаний, що такими темпами встигне зібрати необхідну для застави суму вчасно. «Дехто сумнівається, чи ми зможемо зібрати необхідну суму, чи встигнемо? Не сумнівайтеся – і зможемо, і встигнемо, – запевняє він. – Я в цьому переконаний, бо вірю, що ми робимо корисну справу, правильну і чесну».

А.ГРИЦЕНКО вкотре наголосив, що не звертався і не звертатиметься по підтримку до олігархів.

«Не тому, що я проти великого бізнесу, – пояснив він свою позицію, – а тому, що не хочу на посту президента обслуговувати інтереси кількох сімей. Не хочу, щоб уся країна, 46 мільйонів людей жили за їхніми правилами, за якими я і такі, як я – непрохідні”. “За їхніми правилами, – вважає А.ГРИЦЕНКО, – весь наш народ – непрохідний. Йому дають хабарі-обіцянки під час виборів, щоб потім п’ять років обкрадати й вимагати хабарі на кожному кроці”.

Якщо хочемо жити в європейській державі, то нам, за словами політика, “треба змінити, зламати їхні правила”. “Народ має стати у своїй країні прохідним. І не політики купуватимуть народ на виборах, а народ – найматиме собі керівників, робитиме прохідними тих, кого вважає кращим, достойним і ефективним», – зазначив голова «Громадянської позиції» у своїй публікації.

А.ГРИЦЕНКО також заявив, що, зібравши 2,5 мільйони гривень, необхідних для реєстрації кандидата в Президенти, і навіть більше, “люди покажуть, що вони – не населення, а громадяни”. «Ми покажемо, хто і з якими якостями буде прохідним у нашій з вами країні», – зазначив він.