Лавринович розповів про «неетичний вчинок» Литвина

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ назвав неетичною поведінку керівника парламенту Володимира ЛИТВИНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛАВРИНОВИЧ сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи ситуацію, коли В.ЛИТВИН у присутності журналістів зателефонував йому з метою з’ясувати, чому представники фракції Партії регіонів не прийшли на засідання Погоджувальної ради.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, з’ясувалося, що під час телефонної розмови він «розмовляє не з однією людиною». Перший віце-спікер парламенту вважає, що все це робилося для того, щоб «великий загал, який спеціально для цього запрошений, міг послухати» (розмову В.ЛИТВИНА з О.ЛАВРИНОВИЧЕМ).

Перший заступник голови ВР заявив, що вважає такий вчинок В.ЛИТВИНА «достатньо неетичним, і думаю, що такі підходи для роботи парламенту ніколи не принесуть ніяких результатів».

Відповідаючи на питання журналістів: «Чи етично було не йти на Погоджувальну раду, а вести переговори на двох?», О.ЛАВРИНОВИЧ сказав, що «не потрібно поєднувати дві речі». За його словами, домовленість про проведення консультацій між БЮТ і Партією регіонів була досягнута ще вчора, а інформація про засідання Погоджувальної ради надійшла лише за п’ятнадцять хвилин до її початку.

«Це до питання всіх інших етичних моментів», - додав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Звертаючись до журналістів, він сказав: «Для вас, думаю, немає великої таємниці в тому, що в цьому кабінеті (кабінеті першого заступника голови ВР – УНІАН) завжди зустрічаються для того, щоб знайти рішення, які потім озвучуються на Погоджувальній раді».

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що «не буває рішення на Погоджувальній раді без попередньої домовленості, їх просто не буває і ніколи не було». За його словами, доцільніше спочатку домовитися, ніж «брати участь у півторагодинному шоу, яке було вчора» (йдеться про засідання Погоджувальної ради за участю представників ЗМІ – УНІАН). На думку О.ЛАВРИНОВИЧА, така ситуація «віддаляє від вирішення проблеми, а не сприяє».

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, сьогодні вранці фракції БЮТ та Партії регіонів «дещо просунулися на шляху домовленостей», але «не на формальному шляху». Він нагадав, що для розгляду у сесійній залі законопроектів щодо підвищення соціальних стандартів необхідні ще рішення бюджетного комітету ВР та Погоджувальної ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку депутати з фракції Партії регіонів вкотре заблокували роботу Верховної Ради України.

Крім того, представники БЮТ і Партії регіонів не прийшли на Погоджувальну раду.

О 10.00 В.ЛИТВИН запросив до себе в кабінет лідерів фракцій та представників ЗМІ на Погоджувальну раду. На засідання не з’явилися уповноважені представники ПР і БЮТ. У присутності журналістів В.ЛИТВИН зателефонував першому віце-спікеру парламенту Олександру ЛАВРИНОВИЧУ і попросив пояснити їх відсутність. Після розмови В.ЛИТВИН повідомив журналістам, що, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, БЮТ і ПР «зараз домовляються на двох», і їм заважає присутність журналістів на Погоджувальній раді.

В.ЛИТВИН висловив обурення такою позицією БЮТ і Партії регіонів і зауважив, що підстав для проведення Погоджувальної ради внаслідок цього немає.

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що “бютівці” та ”регіонали” не прийшли на засідання Погоджувальної ради у зв’язку з роботою над законопроектом про підвищення соціальних стандартів.