Ющенко просить не робити гривню заручницею виборів
Стрілки на уряд?
|Ірина Ванникова
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.
«Президент стурбований спробами представників окремих політичних сил нав’язати суспільству викривлену інформацію щодо ситуації з валютним курсом країни», - сказала прес-секретар.
За її словами, автори гучних і безпідставних заяв прагнуть змусити людей забути про те, що валютний ринок – це лише віддзеркалення урядової економічної політики.
«Сумно визнавати, що національна валюта стала заручницею виборів», - процитувала І.ВАННИКОВА Президента.
В.ЮЩЕНКО закликає політиків «припинити своїми балачками послаблювати національну валюту». «Це антидержавницька політика та шлях до економічного колапсу», - заявила І.ВАННИКОВА.