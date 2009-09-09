Ющенко просить не робити гривню заручницею виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає політиків не підривати курс національної валюти своїми заявами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

«Президент стурбований спробами представників окремих політичних сил нав’язати суспільству викривлену інформацію щодо ситуації з валютним курсом країни», - сказала прес-секретар.

За її словами, автори гучних і безпідставних заяв прагнуть змусити людей забути про те, що валютний ринок – це лише віддзеркалення урядової економічної політики.

«Сумно визнавати, що національна валюта стала заручницею виборів», - процитувала І.ВАННИКОВА Президента.

В.ЮЩЕНКО закликає політиків «припинити своїми балачками послаблювати національну валюту». «Це антидержавницька політика та шлях до економічного колапсу», - заявила І.ВАННИКОВА.