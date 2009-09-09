Ющенко закликає депутатів або працювати, або саморозпуститися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вкотре закликає народних депутатів або працювати, або ініціювати саморозпуск.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

Вона зауважила, що особливе занепокоєння Президента викликає патова ситуація, що склалась у парламенті.

«Провідні парламентські фракції поводять себе вкрай безвідповідально, блокуючи під різними, нібито шляхетними приводами, роботу Верховної Ради», - процитувала І.ВАННИКОВА В.ЮЩЕНКА.

За його словами, особливо вражає цинізм депутатів, які обурюються пропозиціями не виплачувати їм зарплату за «дні простою Верховної Ради».

«Складається враження, що у передвиборчій боротьбі політичні сили готові каменя на камені не залишити ні від економіки, ні від парламентаризму в Україні», - процитувала В.ЮЩЕНКА І.ВАННИКОВА.

І.ВАННИКОВА зазначила, що Президент ще раз закликає парламентаріїв визначитись: або починайте працювати, відкинувши політичні резони, або ініціюйте саморозпуск ВР.

«Суспільство втомилось від безвідповідальної діяльності політиків та роботи за принципом: «Нам заважають, і це не наша відповідальність», - передала І.ВАННИКОВА слова В.ЮЩЕНКА.