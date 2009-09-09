Скіпальський: якби я був радником президента Росії...

Колишній заступник голови СБУ Олександр СКІПАЛЬСЬКИЙ вважає передчасними наміри Росії внести зміни до оборонної доктрини, які, зокрема, передбачають більш жорстку реакцію РФ у разі агресії на адресу росіян, які перебувають поза територією країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час круглого столу на тему «Чи можлива війна між Україною і Росією».

«Я вважаю, що ухвалення цього закону, якщо б я був радником Президента Росії, передчасне. Так само, як і були передчасними заяви Росії про те, що вона рятує російське населення в Південній Осетії», - сказав О.СКІПАЛЬСЬКИЙ, додавши при цьому, що в останньому разі логічніше було б з боку Росії заявити про проведення миротворчої операції.

На його думку, ухвалення цих змін до закону може призвести до загострення ситуації.

Разом з тим він упевнений, що пропоновані новації «мають пропагандистський характер. Я їх оцінюю як передчасні...”.

У свою чергу голова міжнародного фонду Національної і міжнародної безпеки при Держдумі Росії Леонід ШЕРШНЬОВ висловив переконання, що необхідність ухвалення даних змін обумовлена тим, що російська сторона не виключає «можливості повторення агресії з боку Грузії». Бо, як переконаний Л.ШЕРШНЬОВ, на сьогоднішній день Грузія змогла відновити, «зокрема не без допомоги України», свої втрати, яких вона зазнала під час торішньої кампанії.

«Ухвалення закону відразу після війни з Грузією, очевидно, має на увазі повтор можливої агресії... Якщо перенести з огляду на Україну може трапитися так, що сама Україна попросить Росію використовувати їх збройні сили для допомоги, зокрема, в Криму», - сказав Л.ШЕРШНЬОВ. При цьому він пояснив, що за інформацією, що є у нього, сьогодні на Кримському півострові існують певні проблеми з кримськотатарським населенням, яке, знову таки за його даними, «навіть озброюється».

У контексті сказаного Л.ШЕРШНЬОВ допустив, що «українська влада може не справитися» у разі виникнення конфлікту.