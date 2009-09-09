Вінський: Тимошенко блокує реформи на залізниці

Голова Центрального оргкомітету народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що рішення Ради національної безпеки та оборони стосовно затвердження Державної програми реформування залізничного транспорту підтверджує факт блокування прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО реформ у цій галузі.

Таку думку Й.ВІНСЬКИЙ висловив сьогодні в ексклюзивному коментарі УНІАН, коментуючи указ Президента №714 від 4 вересня 2009 року, яким введено в дію рішення РНБО від 26 червня 2009 року «Про ситуацію в сфері залізничного транспорту України».

«Рішення РНБО та указ Президента тільки підтверджують той факт, що Ю.ТИМОШЕНКО блокувала програму реформування залізничного транспорту, яку ми намагалися провести, коли я займав посаду міністра транспорту та зв’язку України. Програму було подано в уряд ще рік тому, але, на жаль, я так і не дочекався розгляду цього питання на засіданні Кабінету міністрів», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

На його думку, РНБО повністю підтвердило концепцію реформування залізничного транспорту, яку він мав намір реалізувати на посаді міністра.

«Це добре, що гору взяли не амбіції і популізм, а професіоналізм і державне мислення», - додав Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 червня 2009 року «Про ситуацію в сфері залізничного транспорту України», яким РНБО доручила уряду до 1 грудня затвердити Державну програму реформування залізничного транспорту.