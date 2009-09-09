Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін найближчим часом відвідає Україну, де обговорить з Юлією Тимошенко назрілі економічні питання, зокрема транзит газу, повідомив прес-секретар прем`єр-міністра РФ Дмитро Пєсков в інтерв’ю радіостанції "Эхо Москвы".

За його словами, домовленість про робочий візит В.Путіна в Україну була досягнута 1 вересня 2009 р. під час його переговорів з українським прем`єром в Польщі, де голови європейських держав відзначали 70-річчя початку Другої світової війни. Д.Пєсков додав, що питання, "пов`язані з безперебійністю транзиту газу, постійно присутні" в двосторонньому порядку денному. "Я переконаний, що це знову обговорюватиметься, а також російсько-українська співпраця в плані газотранспортної системи України", - сказав він.

Прес-секретар повідомив, що поки не готовий відповісти на запитання, чи супроводжуватиме прем`єр-міністра Росії В.Путіна посол Росії в Україні Михайло Зурабов. "Знову ж таки виходимо із заяви, зробленої прес-секретарем президента РФ Наталією Тімаковою. Вона тільки-но 8 вересня заявила, що М.Зурабов поки що працює в Москві", - додав він.