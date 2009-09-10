Шкіряк радить Черновецькому пересісти з вертольота на велосипед

Лідер Громадського об`єднання «Новий Київ» Зорян ШКІРЯК нагадує, що більше року тому мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв облаштувати на дорогах столиці велосипедні доріжки, але досі їх немає.

Про це повідомили УНІАН у ГО «Новий Київ».

За словами З.ШКІРЯКА, наявність постійних заторів на дорогах Києва змушує жителів столиці пересідати на велосипеди. У той же час, столична влада не може гарантувати киянам, які обрали цей вид транспорту, безпеку пересування. Незважаючи на «розпорядження» Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, кияни, як і раніше, вимушені пересуватися по дорогах в екстремальних умовах, заявив лідер ГО «Новий Київ».

За його словами, вже понад рік існує розпорядження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО облаштувати велосипедну інфраструктуру в столиці, проте досі не з`явилося жодного нового метра велодоріжок. «Всі пам`ятають, як на останніх виборах Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ демонстрував відеоролики з обіцянкою, що до кінця 2008 року на 50 вулицях міста з`являться цивілізовані велодоріжки. Скоро почнеться четвертий квартал 2009 року, а пересування Києвом на велосипеді, як і раніше, є небезпечним для життя», - сказав З.ШКІРЯК.

За його словами, для створення велодоріжок на основних магістралях міста необхідно близько 360 тис. грн. Ця сума у декілька разів менше від тієї, яку команда Черновецького витрачає щомісяця на різного роду піар-акції на свою підтримку, зазначає лідер «Нового Києва». Він додав, що «Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ пора взагалі пересісти з вертольота на велосипед і проїхатися вулицями міста без охорони і «своєї молодої команди».

«Очевидно, наступним «послідовним» кроком Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО могло б стати не забезпечення безпеки велосипедистів, а збір мзди за проїзд 200 метрами єдиної існуючої в Києві велодоріжки на Позняках», - зазначив З.ШКІРЯК.

За інформацією аналітиків «Нового Києва», тільки цього року на дорогах України сталося 533 ДТП за участю велосипедистів, в яких 79 чоловік загинули, а 509 одержали серйозні травми. Левова частка цих подій відбулася саме на дорогах столиці.

Довідка УНІАН. 3 березня 2008 р. секретар Київради Олесі ДОВГИЙ повідомив, що Київська міська влада розробила програму будівництва в місті велосипедних доріжок.

«Велосипедні доріжки будуть споруджені не лише уздовж лінії київського швидкісного трамвая. Вони будуть споруджені уздовж більшості доріг у спальних районах, а також парків і зон відпочинку, як в усіх нормальних європейських країнах", - запевнив О.ДОВГИЙ. Він висловив сподівання, що "це стане приємним сюрпризом для киян».

27 червня 2008 року Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження «Про облаштування і розвиток велосипедних доріжок у м. Києві».

Згідно з розпорядженням, Головному управлінню транспорту було доручено при формуванні проекту бюджету на 2009 і наступні роки передбачати у бюджетних запитах кошти на реалізацію програми. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозділам, комунальним службам і підприємствам доручено виконати в 2008 році роботи з облаштування велосипедних доріжок у межах затверджених кошторисів з реконструкції доріг, транспортних розв`язок, площ, мостів тощо.

За інформацією КМДА, у 2008 році в столиці налічувалося 15 тис. велосипедистів.