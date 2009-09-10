Чавес у Москві потішив Медведєва

Венесуела визнала незалежність Південної Осетії і Абхазії.

Про це Президент Венесуели Уго ЧАВЕС заявив на переговорах з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, повідомляє російський інформаційний канал «Вести».

«Я ще не говорив про це, і ось хочу повідомити. Венесуела приєдналася до визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії. Незабаром ми почнемо необхідні дії для встановлення дипломатичних відносин із цими країнами», - сказав У.ЧАВЕС.

У відповідь Д.МЕДВЕДЄВ зазначив: «Тільки що була висловлена ідея про приєднання до визнання незалежності. Ми завжди вважали, що це суверенна справа кожної держави - визнавати чи ні. І це велика заява». «Нам не байдужа доля цих держав, і хочу подякувати тобі за це рішення», - звернувся Д.МЕДВЕДЄВ до У.ЧАВЕСА.

Як повідомлялося, незалежність Абхазії і Південної Осетії до цього часу визнали Росія і Хамас.