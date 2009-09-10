Депутат: БЮТ і ПР готуються до дострокових парламентських виборів

Блок Юлії Тимошенко і Партія регіонів домовилися про проведення дострокових виборів до Верховної Ради України у травні 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Народно-патріотичного об’єднання “За демократію і справедливість”, таке припущення зробив заступник голови оргкомітету цієї організації, народний депутат Геннадій ЗАДИРКО, коментуючи проект постанови ВР про призначення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 30 травня 2010 року, внесений народними депутатами Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ (фракція Партії регіонів) та Андрієм ПОРТНОВИМ (фракція БЮТ).

На думку Г.ЗАДИРКА, цими двома політичними силами вже розроблено сценарій, за яким планові місцеві вибори будуть об’єднані з достроковими парламентськими.

“Взагалі-то, місцеві вибори, за логікою, мали би відбутися в останню неділю березня. Тому проект постанови Верховної Ради від депутатів ПРіБЮТ дає зайві підстави припустити, що ці політичні сили мають намір після президентської кампанії відразу ввійти у місцеві та парламентські вибори. Для оголошення останніх достатньо буде “реанімувати” указ Президента про розпуск парламенту, дію якого на сьогодні лише призупинено. Зробити це зможе новобраний президент», - вважає депутат.

За його словами, таке суміщення виборів “дасть змогу заощадити кошти, людські ресурси та час, але в той же час зробить контрольованішим сам виборчий процес задля отриманням необхідного їм результату”.

Він наголосив, що дострокові вибори необхідні, але їх потрібно проводити за відкритими виборчими списками, для чого слід внести відповідні зміни у виборче законодавство. “Але від нинішньої неформальної коаліції ПРіБЮТ, пам’ятаючи їхні спільні “напрацювання” по змінах до Конституції та закону про вибори Президента, можна, скоріше, очікувати “корегування” законодавства по місцевих та парламентських виборах на користь “себе любимих”, - прогнозує Г.ЗАДИРКО.