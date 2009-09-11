Регіонали знову заблокували роботу ВР

09:40, 11 вересня 2009
Політика
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Двері до президії підперті стільцями

Народні депутати від Партії регіонів блокують трибуну парламенту. Київ, 8 вересня Народні депутати від Партії регіонів вже котрий день поспіль блокують роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, як і в попередні дні, заблокована трибуна і президія парламенту. Двері до президії підперті стільцями.

О 09.30 у ВР має відбутися Погоджувальна рада за участю керівників фракцій та керівництва парламенту щодо відновлення повноцінної роботи ВР.

Як повідомляв УНІАН, регіонали блокують роботу ВР з вимогою підвищити соціальні стандарти.

 

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