Регіонали знову заблокували роботу ВР
09:40, 11 вересня 2009Політика
1552 0
Двері до президії підперті стільцями
Народні депутати від Партії регіонів вже котрий день поспіль блокують роботу Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, як і в попередні дні, заблокована трибуна і президія парламенту. Двері до президії підперті стільцями.
О 09.30 у ВР має відбутися Погоджувальна рада за участю керівників фракцій та керівництва парламенту щодо відновлення повноцінної роботи ВР.
Як повідомляв УНІАН, регіонали блокують роботу ВР з вимогою підвищити соціальні стандарти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter