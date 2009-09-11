Заступник Стельмаха сформулював причину відставки

Заступник голови Національного банку України Олександр САВЧЕНКО сьогодні подасть заяву про відставку.

Про це він заявив під час прес-конференції в УНІАН.

«У зв`язку з моєю незгодою з валютно-курсовою, монетарною і кредитною політикою, яка проводиться керівництвом Національного банку України і веде до дестабілізації валютного курсу, падіння валового внутрішнього продукту, збільшення кількості неплатоспроможних банків, мільярдних втрат заощаджень населення і підприємств, а в результаті – до безпрецедентного зниження життєвого рівня населення, згідно з абзацом третім закону про державну службу, подаю у відставку», - сказав О.САВЧЕНКО.