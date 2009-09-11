Янукович: Ющенко, Стельмах і Тимошенко повинні піти разом

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що відповідальність за ситуацію у фінансово-банківській сфері разом мають нести Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю журналістам під час робочої поїздки до Дніпропетровської області.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО шукає винних у погіршенні ситуації у фінансовій сфері.

«Та політика, яку проводять сьогодні уряд і особисто Юлія ТИМОШЕНКО у пошуках винних, абсолютно зрозуміла», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Кабмін і особисто Ю.ТИМОШЕНКО «сьогодні хочуть зробити винним НБУ, завтра – ще когось». «Тобто, винні всі, крім цього уряду», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він вважає, що Президент, прем`єр-міністр і голова НБУ мають «набратися сміливості прийти до парламенту і розповісти, як вони працюють і як використовуються кредити МВФ у сумі 16,5 млрд. доларів».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «відповідальність вони несуть всі разом і йти їм потрібно теж всім разом».