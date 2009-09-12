Під Варшавою до Євро-2012 збудують новий аеропорт

Влада Мазовєцького воєводства видала дозвіл на будівництво нового аеропорту під Варшавою, який має бути споруджений у рамках приготування до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі воєводства, будівництво на місці старого військового аеропорту, обійдеться в близько 100 млн. євро.

Понад 10 млн. євро на проект виділить влада воєводства, майже 20 млн. євро дофінансує Європейський Союз.

Воєвода дав дозвіл збудувати новий термінал, диспетчерський центр та додаткові приміщення для служб аеропорту: дирекції, персоналу, прикордонників і митників.

Аеропорт буде виконувати роль допоміжного до основного столичного, розташованого безпосередньо у Варшаві, й буде обслуговувати міжнародні рейси на коротких та середніх відстанях та внутрішні сполучення.

Власником аеропорту буде компанія «Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin», 40,01% акцій якої володітиме державне Агентство військового майна, 30,6% Мазовецькє воєводство, 26,17% державне підприємство «Porty Lotnicze» та 3,22% місто Новий двір Мазовецький.