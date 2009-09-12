Падіння курсу гривні сталося через Тимошенко

Політрада політичної партії «Наша Україна» сьогодні на засіданні ухвалила заяву про оцінку політично-економічної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови політради партії «Наша Україна» Володимир МОЙСИК журналістам після завершення засідання політради.

«Політрада відзначила, що падіння курсу гривні є наслідком недолугої економічної політики уряду Юлії ТИМОШЕНКО, але й великі претензії висловлені до Національного банку, який піддається на ходи уряду і робить висновки, що можна зміцнювати гривню шляхом емісії, а не шляхом зростання економіки, виробництва і збільшення робочих місць», - сказав В.МОЙСИК.

Перший заступник голови політради повідомив, що у найближчий час буде оприлюднений повний текст заяви політради «Нашої України» щодо політичної та економічної ситуації в країні.