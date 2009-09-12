Матчук: не всі сьогодні розуміють, що робить Ющенко

Голова Рівненської обласної держадміністрації Віктор МАТЧУК під час президентських виборів агітуватиме земляків за кандидатуру нинішнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив під час прямої телефонної лінії у редакції газети «Рівне вечірнє».

Разом з тим В.МАТЧУК відмовився оцінити шанси нинішнього Президента на виборах, зауваживши, що «його шанси нехай оцінюють соціологи».

Пояснюючи свою позицію щодо підтримки на виборах В.ЮЩЕНКА, голова Рівненської ОДА, зокрема, сказав: «До ЮЩЕНКА може бути безліч претензій, але він - український Президент, і для нього Україна - це стан душі. Не всі сьогодні розуміють те, що він робить, можливо, зрозуміють років через 10».