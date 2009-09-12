Уряд сьогодні ухвалить проект бюджету?

12 вересня відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України.

Як повідомляє Урядовий портал, засідання розпочнеться о 15.00.

Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7-й поверх.

У повідомленні не уточнено, яким буде порядок денний. РІА "Новости" з посиланням на в.о.міністра фінансів України Ігоря Уманського повідомляє, що уряд України планує в суботу затвердити проект бюджету на 2010 рік і ухвалити основні макроекономічні показники бюджету.