У «Нашій Україні» вважають політичною відставку Савченка

Перший заступник голови політради партії «Наша Україна» Володимир МОЙСИК вважає політичною відставку Олександра САВЧЕНКА з посади заступника голови правління Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.МОЙСИК висловив учора журналістам після засідання політради «Нашої України».

«Це спланована дія, він працює зовсім не на банк, а на політичну команду одного з кандидатів у Президенти», - сказав В.МОЙСИК.

Перший заступник голови політради «Нашої України» також звернув увагу на можливий взаємозв’язок відставки А.САВЧЕНКА із заявою міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про можливість притягнення до кримінальної відповідальності вищих посадовців Нацбанку.

«Не просто так з’явилася заява міністра внутрішніх справ про сухарі і відповідальність посадовців Національного банку України, за цим йде заява про відставку і про те, що він не згоден з політикою Нацбанку… Будуть наступні кроки, які грядою звинувачують Президента через Національний банк України», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Національного банку України О.САВЧЕНКО 11 вересня заявив, що подає у відставку через незгоду з валютно-курсовою, монетарною і кредитною політикою, яку проводить керівництво Нацбанку.