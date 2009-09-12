Ющенко сьогодні святкує 20-річчя Народного руху

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні в Національному палаці мистецтв «Україна» о 14.00 візьме участь в Урочистих зборах з відзначення 20-ї річниці створення Народного Руху України за перебудову.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, цей захід відбудеться у рамках виконання відповідного указу глави держави.

З нагоди річниці Народного Руху України за перебудову на урочистості з усіх регіонів України зберуться учасники історичних Установчих зборів, які проходили в Києві у вересні 1989 року.

На заходи також запрошені представники Секретаріату Президента України, уряду, парламенту, центральних органів виконавчої влади, громадськість, представники громадсько-політичних сил демократичного спрямування, молодь.

Пряму трансляцію заходів вестиме Національна телекомпанія України.