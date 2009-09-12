За яких умов НУ-НС підтримає Тимошенко на виборах

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Олександр ТРЕТЬЯКОВ заявляє, що НУ-НС підтримає лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО на виборах Президента України лише в обмін на підпис під угодою про спільні дії після виборів.

Про це він заявив в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня”.

За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, НУ-НС минулого тижня передала Ю.ТИМОШЕНКО відповідний проект угоди.

Народний депутат повідомив, що у документі передбачено “вектор країни. Європа, НАТО. Парламентсько-президентська республіка. Там відповіді на всі ключові запитання. Як ми ведемо кампанію? Що ми робимо після виборів? Як ми бачимо розвиток країни? Як формуватиметься Кабмін? Як будемо ділити зони відповідальності? Чим буде займатися наша фракція? Повторюю, нас не цікавить «одобрямс», ми не хочемо бути під кимось — ЮЩЕНКО дав нам гарний урок. Кумирів більше нема. Ми хочемо чітко знати плани кандидата. До виборів”.

За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, Ю.ТИМОШЕНКО вже заявила, що документ буде підписано.

При цьому він зауважив, що фракція НУ-НС не має гарантій виконання цієї угоди.

“На жаль, страхові компанії на політичному ринку не працюють. Залишається повірити публічному слову і підпису. Ну а у разі чого — просто подивитися в очі Юлії Володимирівні”, - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

Разом із тим він висловив переконання, що “у ТИМОШЕНКО є державницький стрижень. Що вона ніколи не покине свою команду. Що для мене, як ви розумієте, багато значить. Загалом, плюсів у цій історії більше. На сьогодні”.