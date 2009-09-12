Тарасюк критикує 20-річчя Руху за версією Ющенка

Лідер Народного Руху України Борис ТАРАСЮК критикує організацію ініційованого Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ святкування 20-річчя з дня заснування громадського-політичного об’єднання «Народний рух України за перебудову».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на прес-конференції Б.ТАРАСЮКА.

Лідер НРУ нагадав, що Президент у березні 2009 року видав указ про відзначення на державному рівні 20-річчя «Народного руху України за перебудову».

За його словами, «рухівці» схвалили цей документ, однак склад організаційного комітету з підготовки святкування, затверджений Президентом, розчарував активістів Народного руху.

Б.ТАРАСЮК заявив, що «оргкомітет очолили ті, хто розколював НРУ».

Він додав, що члени НРУ вважають себе правонаступниками того руху, який було створено 20 років тому. Натомість, до складу оргкомітету з тих людей, які брали участь у подіях 20-річної давнини, потрапив лише нинішній заступник голови НРУ В’ячеслав КОВАЛЬ.

У свою чергу, присутній на прес-конференції В.КОВАЛЬ додав, що у зазначеному оргкомітеті працювати було неможливо. На його думку, «рухівці» вважають, що святкування річниці мало бути народним, а не офіційним. За словами В.КОВАЛЯ, таке святкування й організував сам НРУ 6 вересня.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що натомість за ініціативи Президента офіційне святкування ювілейної дати відбувається сьогодні: в палаці «Україна» відбудуться урочисті збори з цього приводу. При цьому він зазначив, що у палаці «Україна» три тисячі місць, а «рухівці» отримали запрошення лише на 100 осіб. Лідер НРУ додав, що його партія просила 1 тисячу запрошень, однак у такій кількості їм було відмовлено, натомість, за його словами, до палацу було запрошено багато студентів різних навчальних закладів, аби заповнити порожні місця.

Б.ТАРАСЮК також нагадав, що 6 вересня, незважаючи на запрошення, ніхто з представників Секретаріату Президента на святкування не прийшов. Натомість, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО особисто привітала «рухівців».

Також Б.ТАРАСЮК нагадав, що Секретаріат Президента не відповів на прохання партії нагородити з нагоди ювілею активістів НРУ державними нагородами.