Янукович: нинішня влада може зірвати президентські вибори

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що нинішня влада може спробувати зірвати майбутні вибори Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на запитання про можливість реалізації сценарію зриву президентських виборів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «цинізму цій команді не позичати». «Вони на все що завгодно здатні», - переконаний лідер Партії регіонів.

При цьому він підкреслив, що якщо влада не дослухається до волевиявлення людей, то «люди їх винесуть з кріслами з їхных кабінетів». «І те, що вони зараз чіпляються за ці крісла, свідчить про те, що чим більше їх чіпляється, тим більше вони переконують людей, що їх треба гнати в шию», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.