Янукович: нинішня влада може зірвати президентські вибори
«Цинізму цій команді не позичати»
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що нинішня влада може спробувати зірвати майбутні вибори Президента.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на запитання про можливість реалізації сценарію зриву президентських виборів.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, «цинізму цій команді не позичати». «Вони на все що завгодно здатні», - переконаний лідер Партії регіонів.
При цьому він підкреслив, що якщо влада не дослухається до волевиявлення людей, то «люди їх винесуть з кріслами з їхных кабінетів». «І те, що вони зараз чіпляються за ці крісла, свідчить про те, що чим більше їх чіпляється, тим більше вони переконують людей, що їх треба гнати в шию», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.