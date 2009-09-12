Партія регіонів спробує відправити Кабмін у відставку

Представники Партії регіонів блокуватимуть в парламенті заповнення урядових вакансій, а наприкінці вересня - на початку жовтня спробують відправити уряд у відставку.

Про це сказав народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня».

«Я з цілковитою впевненістю заявляю, що і зараз у парламенті є голоси для вирішення кадрових питань. Проте я також упевнений, що «Регіони» тягтимуть час. А потім вони спробують відправити Кабмін у відставку. Десь наприкінці вересня — початку жовтня. Мета — стартувати на вибори з перемогою», — сказав він.

На думку О.ТРЕТЬЯКОВА, подібна тактика Партії регіонів буде схожою на дії помаранчевої опозиції у 2004 році.

«У принципі це сценарій 2004 року, коли ми робили спроби зняти Кабмін ЯНУКОВИЧА. Велосипеда ніхто не винаходить», — зазначив О.ТРЕТЬЯКОВ.

При цьому він не виключив, що представникам Партії регіонів в цьому питанні вдасться схилити на свій бік частину депутатів з парламентської коаліції.

«Я не можу поручитися за всіх депутатів коаліції. Партія регіонів завжди вміла мотивувати політиків», — сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.