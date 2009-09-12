Мороз про виборчі блоки, продаж землі і пітримку Тігіпка

У Соціалістичній партії України вважають, що питання про блокування з іншими політичними силами необхідно ставити після президентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це лідер Соцпартії Олександр МОРОЗ повідомив журналістам у кулуарах XV з`їзду партії, який проходить сьогодні в Києві.

"СПУ прагматично підходить до питання про створення виборчих блоків. Ми вважаємо, що питання про блокування з іншими політичними силами необхідно ставити після президентських виборів - перед виборами до місцевих рад і можливими достроковими виборами до Верховної Ради", - сказав О.МОРОЗ.

Він зазначив, що перший етап XV з`їзду присвячено питанням звітно-виборчих конференцій, проте ключовим для обговорення партійців, на його думку, є питання про землю. Лідер соціалістів вважає, що прийшов час змінити гасла: продаж землі можливий, але він має вестися в жорстких законодавчих рамках, а її покупцем може бути тільки держава.

О.МОРОЗ повідомив, що той із кандидатів у Президенти, хто підтримає ці ідеї, зможе розраховувати на підтримку соціалістів.

"Але поки у нас діє постанова XIV з`їзду СПУ, який рекомендував висунути кандидатом у Президенти України Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО", - нагадав О.МОРОЗ.

Він також повідомив журналістам, що питання про підтримку Сергія ТІГІПКА на президентських виборах прямо на з`їзді не обговорювалося.

"Проте я поставив партійцям питання: хто з потенційних кандидатів у Президенти може бути підтриманий Соцпартією? Відповідь практично однозначна - Сергій ТІГІПКО. Його політичні позиції не викликають відторгнення у соціалістів, він здатний об`єднати східний і західний електорат. Він - розумний політик", - вважає лідер СПУ.

О.МОРОЗ також повідомив, що конфігурація передвиборчого блоку поки не розглядалася, але він може точно сказати, що основою такого об`єднання може стати СПУ і політична партія "Всеукраїнська партія "Дітей війни".

*** 11 вересня один із учасників засідання політради Соцпартії повідомив УНІАН, що більшість членів політради СПУ висловлюються за підтримку Сергія ТІГІПКА на майбутніх президентських виборах.

Як повідомляв УНІАН, раніше СПУ вела переговори про створення об`єднання лівих сил у складі Союзу лівих сил, Прогресивної соціалістичної партії, партії «Справедливість», Компартії й підтримку на президентських виборах лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА.