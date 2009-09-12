Морські піхотинці ЧФ можуть бути використані для провокацій

Експерти не виключають можливості провокацій з боку Російської Федерації з використанням розміщених у Криму російських військових з’єднань, якщо на виборах Президента України переможе небажаний для Росії кандидат.

Про це у статті для тижневика «Дзеркало тижня» заявили екс-секретар Ради національної безпеки і оборони України Володимир ГОРБУЛІН і директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин БАДРАК.

«На сьогодні питання російськими лідерами поставлене таким чином: або Україна повинна під час майбутніх президентських виборів отримати лідера — кремлівського васала, котрий управлятиме країною як Малоросією, російською околицею, або буде знайдено приводи для застосування проти України жорстких заходів впливу», — переконані експерти.

При цьому під «жорсткими заходами» вони мають на увазі не повноцінну військову агресію, а спроби з боку РФ дестабілізувати ситуацію в Україні за допомогою розташованих у Криму військових частин і з’єднань.

«Воєнне втручання першого рівня напевне носитиме локальний характер, із наданням українській владі самостійного вибору щодо подальшої ескалації конфлікту. У цьому сенсі майже 3 тис. морських піхотинців ЧФ РФ можуть бути використані Москвою як наживка. І тільки якщо ця наживка спрацює, у хід можуть піти повітрянодесантні дивізії», — вважають В.ГОРБУЛІН і В.БАДРАК.

Проте подібний розвиток подій експерти вважають достатньо маловірогідним.

«В Москві усвідомлюють, що досягти на території Криму кількісної переваги військ буде непросто. А негативні наслідки навіть локальної військової операції на території півострова і для російської політики (населення орієнтованого на туризм регіону навряд чи буде в захваті від ескалації воєнного конфлікту поблизу турбаз), і для російського бізнесу очевидні», — пояснюють вони.