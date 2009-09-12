Ющенко: влади в Україні прагнуть неукраїнські сили

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв відзначити кожного делегата Установчих зборів Народного Руху України Подякою глави держави.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на урочистостях з нагоди 20-ї річниці створення Народного Руху України.

«Вітаю всіх, наш народ і державу з святою 20-ю річницею створення Народного Руху України! Ця подія змінила наше життя, нас самих і визначила долю України. Рух першим чітко і ясно визначив нашу головну мету – добитися і реалізувати незалежність, добитися і реалізувати нашу державність. Слава за це Рухові!», – сказав Президент.

Нагадуючи історію створення НРУ, Президент констатував, що у вирішальний історичний момент Рух реалізував тисячолітні прагнення української нації.

Від імені України В.ЮЩЕНКО висловив вдячність засновникам Руху – Іванові ДРАЧУ, Дмитрові ПАВЛИЧКУ і Михайлові ГОРИНЮ, Ігореві ЮХНОВСЬКОМУ, Ярославу КЕНДЗЬОРУ, десяткам, сотням, тисячам людей, які стояли біля витоків Руху, старшому поколінню українських літераторів, науковців і правозахисників, які благословили Рух до дії. З особливою шаною Президент згадав імена Героя України В’ячеслава Чорновола та наставника Руху Олеся Гончара.

«Перед рідним народом українська інтелігенція, Народний Рух України виконали історичну місію, щойно виникла найперша, найменша можливість для незалежності», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент закликав прихильників Руху до патріотизму, який об’єднав би їх сьогодні, коли багато спекулюють іменем Руху, його засновників і лідерів, як в інтересах персональної вигоди, так і з метою дискредитувати національні й демократичні цінності.

В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що саме ідея сильної, єдиної нації і сильної національної держави об’єднає людей, а не тільки певних політиків.

Водночас глава держави висловив застереження з приводу того, що до влади в Україні прагнуть неукраїнські сили, що на сьогодні є одним із найскладніших викликів.

«Я не хочу, щоб прозріння у середовищі українських патріотів настало занадто пізно. Під загрозою всі наші завоювання, наша мова й культура, наша європейська перспектива», - сказав Президент, додавши, що для політичних сил у владі й опозиції безлад у державі – спосіб існування.

Відтак В.ЮЩЕНКО закликав підтримати проголошену ним конституційну реформу та загальнонаціональне обговорення проекту Конституції України, який відкриє нову перспективу державі.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня голова НРУ Борис ТАРАСЮК на урочистих заходах з нагоди 20-річчю створення Народного Руху заявив, що Секретаріат Президента України не підтримав пропозиції Народного Руху України про нагородження активістів-рухівців державними нагородами.