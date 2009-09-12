Янукович здивований позицією Литвина

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ здивований позицією голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА у питанні про підвищення соціальних стандартів.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у прямому ефірі Луганського обласного телебачення, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, в серпні В.ЛИТВИН «обіцяв, що він голосуватиме за цей закон», але фракція не підтримала цей законопроект.

«Хто на нього натиснув, що на нього подіяло, ми не розуміємо», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що завжди ставився до В.ЛИТВИНА «не погано». «У різні часи по-різному, з повагою. У мене ніколи поганого до нього не було. Зараз я його не пізнаю: він просто став невпізнанним», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер ПР наголосив, що фракція продовжуватиме «займати жорстку позицію» і домагатиметься ухвалення закону про підвищення пенсій і соціальних виплат дітям-сиротам та багатодітним сім`ям. При цьому він додав, що фракція буде шукати в парламенті однодумців.

«У кулуарах ми їх знаходимо. Але як тільки з ними попрацюють їхні вожді, у них одразу язик - в одне місце, пальці - в кишені довгі і сидять мовчать», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.